Санкт-Петербург, 15 марта, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Завершена служебная проверка в отношении помощников петербургских депутатов, которые были рядом со своими «патронами» во время встречи с избирателями на Марсовом поле по теме Исаакиевского собора. Об этом сообщил сегодня, 15 марта, спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Внутри Исаакиевского собора

Напомним, ранее Макаров заявлял, что все помощники, независимо от политической принадлежности «своих» депутатов, по статусу являются госслужащими, сотрудниками аппарата Заксобрания, а председатель ЗС — их непосредственный начальник; каждый же, кто хочет критиковать начальство, должен либо занять его место, либо уволиться.

«Те госслужащие, которые работают и имеют определенные ограничения в соответствии с законом «О государственной гражданской службе», все те, кто нарушает этот закон — однозначно, я еще раз подчеркиваю, закон должен быть незыблемый, не должен иметь права никто, кто находится на государственной гражданской службе, нарушать. Я еще раз вам говорю: все мероприятия, которые требовались в этом направлении, проведены», — заявил сегодня журналистам Вячеслав Макаров.

Впрочем, он не смог уточнить, какие именно нормы закона «О государственной гражданской службе» были нарушены помощниками депутатов, присутствовавших на Марсовом поле во время встречи с избирателями.

«Нарушены или не нарушены — у нас прошел экзамен, прошла аттестация, и конкретным государственным гражданским служащим на этих мероприятиях, на работе кадровой комиссии, задавались конкретные вопросы. Кому были нарушения — им было поставлено на вид», — объяснил председатель петербургского парламента.

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Напомним, встречу с избирателями, не согласными с передачей Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ, устроили депутаты Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко, Борис Вишневский и Алексей Ковалев. Если ранее подобные встречи не требовали согласования властей, то после схода на Марсовом поле 28 января 2017 года, куда пришли несколько тысяч человек, большинство «Единой России» в ЗакСе спешно приняли закон, запрещающий депутатам встречаться с гражданами, не спросив разрешения у Смольного. Позднее по требованию губернатора Георгия Полтавченко норму слегка смягчили: депутаты могут встречаться с населением, если число участников не превысит 100 человек.