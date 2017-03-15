Москва, 15 марта, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уверен в успешном преодолении Арменией этапа, связанного с конституционной реформой. Об этом глава государства заявил во время встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном, прибывшим в Москву.

Kremlin.ru Владимир Путин и Серж Саргсян

Путин отметил, что его встреча с армянским коллегой проходит в преддверии круглой даты — 25-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Ереваном, которое будет отмечаться 3 апреля.

Кроме того, на 2 апреля намечены выборы в парламент Армении — Национальное собрание, при этом процесс связан с реформой конституции страны.

«Процесс, видимо, непростой, но уверен, что Армения под Вашим руководством пройдёт этот этап своего развития. Мы искренне желаем Вам успехов», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Глава Армении, в свою очередь, поблагодарил Путина за пожелание и приглашение в Москву и отметил, что отношения двух стран непрерывно обогащаются. В частности встречи на высшем уровне позволяют наметить основной вектор дальнейшего сотрудничества.

Отметим, выборы в Национальное собрание Армении станут первыми после конституционной реформы 2015 года. В соответствии с поправками в основной закон страны республика переходит к парламентской форме правления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе визита главы Армении Сержа Саргсяна в Москву лидеры обеих стран обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, в беседе будут затронуты перспективы развития интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве и наиболее острые региональные проблемы.

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