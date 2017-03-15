Пекин, 15 марта, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному региональным управлением водных ресурсов провинции Хубэй, до конца 2017 года на борьбу с эрозией почвы властями провинции будет выделено не менее 2 млрд юаней ($290 млн).

ru.wikipedia.org Эрозия почвы

Проблема эрозии почв актуальна сразу для нескольких провинций Китая, однако наиболее остро данная проблема стоит именно перед Хубэем. Согласно последним данным, пятая часть площади провинции представлена почвами, подверженными эрозии, пишет «Синьхуа».

Ежегодно в провинции Хубэй подвергаются разрушению более 125 млн тонн почвы. В силу целого ряда причин, в первую очередь природных, решение данной проблемы требует немедленного вмешательства со стороны человека.

«Власти провинции Хубэй примут ряд дополнительных мер, направленных на решение проблемы эрозии почвы. Часть выделенных средств будет потрачена на поощрение частных лиц и компаний, борющихся с данной проблемой», — сообщил журналистам руководитель регионального управления водных ресурсов провинции Хубэй У Сюнчжун.

В заявлении департамента подчеркивается, что в период с 2011 по 2015 гг. власти КНР потратили более 9 млрд юаней на борьбу с эрозией.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 6 февраля Китай выпустил свой первый стратегический план по развитию и охране территорий, направленный на защиту пахотных земель и островов.