Москва, 15 марта, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Киев своими действиями подталкивает к обвалу курса гривны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

ru.torange.biz Гривны

«Коллапс, к которому бездарный Киевский режим привел Украину в экономике и банковской сфере бьет в первую очередь по обнищавшему и запуганному населению», — отметил парламентарий.

«Было вполне ожидаемо, что рано или поздно украинские националисты совершат атаки на представителей российской банковской системы, вынужденно продолжающих работать на Украине», — также сказал депутат.

«Киев не способен обеспечить нормальную работу национальной банковской сферы, при этом намерен ввести санкции против российских банков, единственных, кто нормально выполнял свои функции и обязательства перед вкладчиками на Украине», — отметил Железняк.

Такими действиями «Киев фактически подталкивает к очередному обвалу курс гривны, чем вновь ударит по карману миллионов украинцев», рассуждает он. «Абсолютно очевидно, что без участия российских финансовых инструментов украинская экономика совершенно нежизнеспособна», — утверждает он.

Украинскому Национальному банку и Службе безопасности Украины предстоит в кратчайшие сроки подготовить предложения о введении санкций в отношении банковских учреждений с российским участием. Соответствующее распоряжение сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.