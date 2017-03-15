Санкт-Петербург, 15 марта, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Административные истцы, оспаривающие законность распоряжения комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга о плане передачи Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви, намерены просить помощи у Конституционного суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из истцов, Павел Шапчиц.

Савин А. С Здание Констиуционного суда РФ

Напомним, сегодня судья Смольнинского районного суда Татьяна Матусяк предложила прекратить производство по делу в связи с невозможностью рассматривать его по существу. Она сослалась на апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда.

«Поскольку предметом судебной проверки в силу закона является лишь решение о передаче религиозной организации имущества религиозного значения, то оснований для принятия иска в порядке административного судопроизводства не имеется. <…> Само по себе распоряжение об утверждении плана мероприятий относительно передачи объекта недвижимости для административных истцов не порождает каких-либо юрдически значимых последствий, решением о передаче религиозной организации имущества религиозного значения не является», — решил городской суд.

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При этом горсуд ссылается на часть 3 статьи 9 ФЗ-327, но истцы не согласны с такой трактовкой этой нормы. Они не собираются оспаривать ее конституционность, но попросят Конституционный суд РФ вынести определение, разъяснив порядок ее применения.

«Горсуд ссылается на эту норму, которая якобы препятствует гражданам обжаловать действия, направленные на передачу объектов, но которые сами по себе решениями не являются. То есть, фактически идет подготовка передачи, но большая часть этого плана КИО, с точки зрения суда, на основании этой нормы обжалованию не подлежит. Нам представляется, что это ерунда. Кодекс административного судопроизводства предоставляет крайне широкий перечень действий госорганов, которые могут быть обжалованы в суде. Мы считаем, что вопрос подготовки передачи Исаакия все же подлежит рассмотрению в суде», — сказал Павел Шапчиц.

Он назвал «рискованным» со стороны судов делать «радикальные заявления» о том, что права граждан не затронуты распоряжением КИО, где определяется перечень действий по переходу собора в распоряжение церкви, в том числе заключение договора с РПЦ о передаче ей на ответственное хранение музейных коллекций.

Шапчиц рассчитывает, что КС может признать ошибочными решения судов общей юрисдикции и в своем определении указать о необходимости пересмотра этих дел.