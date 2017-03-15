Московская область, 15 марта, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Сегодня, 15 марта, в городском округе Люберцы в Московской области состоялись общественные форумы «Объединенным Люберцам — новое качество жизни», на которых началась разработка дорожной карты развития объединенной территории. В экспертных дискуссиях приняли участие представители политических партий, активные граждане, лидеры общественных организаций, руководители администраций поселений, учреждений образования и здравоохранения, управляющих компаний — всего более пятисот человек. Организатором форумов выступила инициативная группа кандидатов в Совет депутатов городского округа, куда вошли представители политических партий «Единая Россия», «Родина», «Справедливая Россия» и ряд независимых кандидатов.

Пресс-служба администрации города Люберцы Люберчане под руководством специалистов Сколково готовят программу развития города

Впервые в стратегическом планировании приняли участие рядовые жители. Для них это стало уникальной возможностью обозначить задачи, решения которых они ждут от власти. «Инициатива во всех важных вопросах должна идти от жителей, — уверена жительница Люберец Мария Козлобаева. — Мы сегодня подняли вопрос о том, что нам необходимо больше бесплатных секций, причем не только для детей, но и для взрослых. Не помню, чтобы раньше эта тема у нас вообще поднималась, а теперь она внесена в программу».

Заинтересовались этим начинанием и представители разных политических сил. Формат работы, предложенный инициативной группой, сломал барьер принципиальных разногласий. «Я могу только приветствовать такое тесное взаимодействие с жителями при принятии важнейших для городского округа решений, и готов присоединиться к этой группе, невзирая на партийную принадлежность ее участников, — заявил кандидат от партии «Справедливая Россия» Алексей Симоненко.

Общественные форумы прошли сразу на восьми площадках городского округа под руководством специалистов из Сколково. Работа была организована по инновационной методике рапид-форсайт — «быстрый взгляд в будущее», которая предполагает построение «карты будущего» на основе определения угроз и возможностей для развития инициатив. Карты на среднесрочную перспективу строились по темам «Комфортная среда» и «Человеческий потенциал».

«Не секрет, что преобразование вызвало неоднозначную реакцию у жителей, — отметила кандидат от партии «Единая Россия» Татьяна Мельник. — Именно поэтому для форума был выбран формат стратегической сессии. Каждый участник — будь то рядовой житель или руководитель администрации вносил предложения и одинаково подвергался критике в процессе обсуждения. И теперь наша основная задача — в полной мере использовать возможности, которые дает преобразование на благо жителей».

Под руководством специалистов участники определили, что преобразование в единый городской округ дает им такие серьезные преимущества, как консолидированный бюджет, ежегодную экономию порядка 350 млн рублей на сокращении местных советов и администраций, а также ускорение порядка принятия решений. Благодаря этим факторам городской округ имеет реальные возможности выйти на новый уровень развития.

Все инициативы были занесены в меморандум форума и станут основой для детальной дорожной карты развития Люберец. Инициаторы форума — кандидаты в депутаты, планируют контролировать ход реализации намеченной программы.

«В этом документе нет места несбыточным фантазиям и невыполнимым желаниям, — подчеркнул кандидат от партии «Родина» Дмитрий Лактионов. — Это — совершенно конкретный план действий, основанный как на требованиях жителей к власти, так и на существующей реальности. Например, в нем записано не только намерение обустроить дополнительные парковки во дворах, но и указано, как именно мы будем это делать. И это — принципиальное отличие нашей программы от других аналогичных документов. Поэтому основные положения меморандума станут фундаментом для работы нового совета».

Напомним, в конце прошлого года пять поселений Люберецкого района были преобразованы в единый городской округ Люберцы, состав нового Совета депутатов будет избран 26 марта. В борьбе за 32 депутатских мандата участвуют 117 кандидатов, в том числе, 32 — от партии «Единая Россия», 15 — от партии «Справедливая Россия, 30 — от ЛДПР, 22 — от КПРФ, 6 — от партии «Родина», 2 — от партии «Зеленых» и 10 независимых кандидатов.