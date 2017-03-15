Анапа, Краснодарский край, 15 марта, 2017, 15:32 — ИА Регнум. В городе-курорте Анапа уже в текущем году ситуация с водоснабжением в курортной зоне должна значительно улучшиться. Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, это будет способствовать реконструкция одной из важнейших для курорта водных артерий — магистрального водовода Ду-56 мм, пролегающего от автодороги «Новороссийск — Керченский пролив» до проспекта Южный в Витязево.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

На сегодня первый этап федерального проекта, который призван снять напряжение по потребностям в питьевой воде, прежде всего, у санаториев и пансионатов, уже выполнен. Теперь реконструкция водовода, которая с декабря велась за пределами населенного пункта, продолжится масштабными работами на основных улицах курортного села.

Во время прокладки водовода будет полностью перекрываться улица Светлая, дальше строители поднимутся до Горького, затем перейдут на Красноармейскую. Всего до федеральной трассы будет проложено 6 км трубопровода диаметром 560 мм. А в жилом секторе новый водовод будет построен практически по руслу старого, который то и дело приходится латать.

«Сейчас там лежит труба 400 мм, которая морально и физически устарела, ее ремонтируют почти каждый день», — уточнил генеральный директор ОАО «Анапа Водоканал» Ярослав Царевский.

Строительство водовода — третий этап федеральной программы стоимостью 88 миллионов рублей. Подрядчиком выступила московская фирма. Завершить все работы планируется в текущем году.

В общей сложности стоимость проекта превышает 163 млн рублей. Финансирование осуществляется из федерального и краевого бюджетов.

Как пояснили в мэрии Анапы, ввод объекта в эксплуатацию позволит снизить нагрузку на оборудование, исключить аварийные ситуации и обеспечить дополнительный объем подачи воды в курортную часть Витязево и Пионерского проспекта.

Добавим, что в Анапе к «высокому сезону» модернизируют не только водопровод. В городе завершается строительство коллектора, протяженностью 10,6 км на Пионерском проспекте, который планируется ввести в эксплуатацию в конце июня. На его строительство выделено 499,3 млн рублей федеральных и краевых средств. Строительство находится в завершающей фазе — осталось проложить 869 погонных метров трубопровода. В рамках проекта также будет восстановлено асфальтобетонное покрытие дорожного полотна Пионерского проспекта.