Дамаск, 15 марта, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Представитель правительства Сирии на переговорах в Астане Башар аль-Джаафари заявил, что его делегация не обсуждала конституционную комиссию, сообщает Reuters.

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Во время своего выступления в Астане, Джаафари отметил, что единственным документом, который обсуждала делегация правительства Сирии с Россией, был документ, связанный с разминированием объектов культурного наследия.

Ранее представитель России на переговорах в Астане Александр Лаврентьев сообщил, что Москва представила проект конституционной комиссии. Данный документ был передан сирийской стороне.

«Мы еще не обсуждали данный документ. Его передали в Дамаск», — поделился Джаафари.

В настоящее время в столице Казахстана Астане проходит третий раунд переговоров по Сирии, вооруженная оппозиция отказалась прислать свою делегацию, ответственность за это, по мнению представителей правительства Сирии, лежит на Турции.

Напомним, в декабре 2016 года в столице Казахстана Астане была создана площадка для трехсторонних переговоров по Сирии. Благодаря действиям Турции, Ирана и России было заключено соглашение о прекращении огня, оно должно стать прологом для подписания мирного договора, который положит конец войне, продолжающейся шесть лет.