Москва, 15 марта, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Признать истинные причины провала ЛДПР на выборах в Рузском районе лидер ЛДПР Владимир Жириновский не хочет, перекладывая с больной головы на здоровую. Так ответила парламентарию депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия»).

Kremlin.ru Владимир Жириновский

Жириновский выступил с заявлением о давлении на депутатов от ЛДПР в Рузе (Московская область). «Семь человек подкупили, запугали, заставили уйти из списка и сняли с выборов. Кто командует? Молочный бандит. Отсидел в тюрьме — вернулся, снова он молочная мафия. Бандиты и воры в Московской области, и депутаты от нее некоторые тоже коррумпированы, и вас подкупили… В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи», — заявил Жириновский с парламентской трибуны.

Если говорить о выборах в Рузском районе, то руководитель Рузского местного отделения ЛДПР Михаил Кутьинов прямым текстом отрицает факт давления на своих однопартийцев со стороны районных властей, называя такие обвинения «глупостью», отметила Пушкина. «Кандидаты от ЛДПР сняли свои кандидатуры в знак солидарности с самим Михаилом Кутьиновым, которого областное отделение ЛДПР отстранило от участия в выборах. Кутьинов обвиняет в произошедшем координатора ЛДПР по Московской области, депутата Московской областной думы из фракции ЛДПР Кирилла Жигарева и бывшего депутата регионального парламента от ЛДПР Александра Калтайса», — написала депутат в Facebook.

«То есть, снятие списка ЛДПР в Рузском районе произошло из-за внутрипартийных противоречий. А федеральное руководство партии не смогло навести порядок в своих рядах. Но признать истинные причины провала ЛДПР на выборах в Рузском районе Владимир Вольфович не хочет, перекладывая с больной головы на здоровую», — констатирует она.

По мнению депутата, с высказываниями Жириновского «должна разобраться комиссия Государственной думы по этике». «На мой взгляд, сегодня с трибуны парламента прозвучали не только угрозы лично мне и моим коллегам, но и высказывания, подрывающие авторитет всей представительной и судебной власти в нашей стране», — указала Пушкина.

«Владимир Вольфович безапелляционно заявил, что подавляющее большинство его коллег — преступники и призвал физически расправиться с ними. И это слишком серьезные заявления, чтобы просто списать их на высокую эмоциональность Владимира Жириновского, вероятно, усиливающуюся с наступлением весны», — отметила она.

«Три фракции Государственной думы уже попросили Владимира Жириновского извиниться за сказанное. Мне бы очень хотелось, чтобы руководитель ЛДПР осознал свои ошибки и не допускал таких истерик впредь», — заключила Пушкина.

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Вместе с тем ЛДПР винит в демарше именно Пушкину. Депутат от «Единой России» Оксана Пушкина, которая избрана по одномандатному округу от Одинцовского района Московской области, прямо с места стала выражать свое недовольство, в нарушение регламента перебивая лидера крупнейшей партии России Владимира Жириновского, похожая ситуация в прошлом была и с Ириной Родниной, напомнили в ЛДПР. «Хамские выкрики из зала Пушкина допустила во время того, как Владимир Жириновский обратил внимание на некоторые особенности ведения выборов в некоторых районах Московской области. То есть это исключительно политическое выступление, и, судя по всему, председатель ЛДПР задел за живое представителей подмосковных кланов», — отмечается в распространенном заявлении ЛДПР.

Вместе с тем комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики обсудит поступившее обращение в отношении Жириновского.