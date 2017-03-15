Бронницы, Московская область, 15 марта, 2017, 15:23 — ИА Регнум. В Бронницах Московской области из-за нетипично теплой погоды и отсутствия дождей проснулись клещи. Клещ обнаружен у домашней собаки после прогулки, передает «Подмосковье сегодня».

JerzyGorecki Клещи

Впрочем, энтомологи утверждают, что подобные случаи единичны и причин для беспокойства пока нет

«Если где-то участок земли с сухой травой прогрелся достаточно глубоко, то клещи могут активизироваться. Для них самая комфортная температура от +14 градусов. Так что пока не стоит ждать серьезного «нашествия», — пояснила энтомолог, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Анна Кривошеева.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Подмосковье специальными противоклещевыми препаратами было обработано 3287 Га зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений, что 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года

Напомним, клещевой энцефалит — острая вирусная болезнь, характеризующаяся поражением серого вещества головного и спинного мозга, приводящая к развитию вялых парезов и параличей. Смертность составляет от 5 до 30%.