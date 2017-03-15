Ярославль, 15 марта, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля не будет разрабатывать нормативный документ, регулирующий установку памятников в городе. Об этом на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля рассказала замдиректора директора департамента архитектуры Наталья Колобушкина. Комиссия рассматривала вопрос сохранения культурного наследия города. Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура Ярославля в ходе проверки обнаружила нарушения при создании двух памятников в городе — военным финансистам и Александру Второму. Прокуратура внесла в мэрию представление, в котором в том числе предложила разработать нормативный акт, регулирующий появление монументов в городе. Однако городские власти посчитали, что не могут это сделать.

Памятник военным финансистам

«Мы встречались с прокуратурой по этому вопросу, обсуждали его, нашли взаимопонимание. Данная сфера законодательством не регламентирована и правовое управление мэрии считает, что мы не можем издать нормативный акт в этой области. В Ярославле создан градостроительный совет, мы будем обсуждать предложения по установке памятников там, привлекать к этому общественность. Установки памятников так, как это было раньше, в городе не будет», — сказала заместитель директора департамента архитектуры и земельных отношений Наталья Колобушкина.

Между тем представители культурной общественности настаивают на том, что нужен и нормативный документ, и специальная комиссия по декоративно-прикладному искусству, так как в состав градосовета входят в основном чиновники.

«Мы просили и обращались о том, чтобы создать комиссию по декоративно-прикладному искусству. Она бы решала, ставить ли памятник тому или иному человеку, медведю или зайцу в каком-то конкретном месте и давала бы рекомендации по тому, каким этот памятник должен быть. Но этого до сих пор не сделано», — сказал председатель комиссии по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия Общественной палаты Ярославской области Игорь Гаврилов.

В итоге комиссия по социальной политике муниципалитета рекомендовала мэрии все-таки создать комиссию по декоративно-прикладному искусству, а также отметила необходимость включения в градостроительный совет градозащитников, чья точка зрения нередко идет в разрез с мнением исполнительной власти.