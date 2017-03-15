Саратов, 15 марта, 2017, 15:07 — ИА Регнум. 6 марта днем неподалеку от села Скачиха в Ртищевском районе Саратовской области в полутора километрах друга от друга были обнаружены две шкуры лосей. Следы свежей крови свидетельствовали о том, что животные убиты и освежеваны совсем недавно. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная охота», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

Static.mvd.ru В Ртищевском районе обнаружены шкуры и кровь двух освежеванных лосей

Следы преступления были обнаружены специалистом-экспертом комитета охотничьего хозяйства и рыболовства по Саратовской области, о чем он тут же сообщил в полицию. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции шкуры животных были изъяты, взяты образцы крови. Здесь же были обнаружены следы транспортного средства (снегохода и саней), на котором предположительно передвигались браконьеры. В ходе проверки было установлено предположительное место рубки туш лосей — охотничий домик местного охотхозяйства, но окончательно подтвердить эту версию должны назначенные экспертизы.

По данному факту в МО МВД России «Ртищевское» возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.258 УК РФ «Незаконная охота». Осуществляется весь комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, назначен ряд экспертиз.