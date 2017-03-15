Ставрополь, 15 марта, 2017, 14:58 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В Ставропольском крае строительная компания ЗАО «Контур-Строй-Трест» погасила долги по заработной плате перед своими сотрудниками на сумму свыше 1,3 млн рублей. Долги компания накопила перед 17 работниками строительной фирмы.

«Контур-Строй-Трест» накопило долг по выплате заработной платы с августа 2016 года по январь 2017 года. В отношении руководителя предприятия и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по факту нарушения законодательства о труде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ставрополья.

Должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов. В настоящее время в мировом суде города Минеральные Воды находится на рассмотрении постановление о привлечении к административной ответственности директора ЗАО «Контур-Строй-Трест» за повторную невыплату заработной платы.

В результате задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена.

Отметим, что ЗАО «Контур-Строй-Трест» является крупной строительной компанией региона Кавказских Минеральных Вод. Фирма занимается строительством многоэтажных жилых домов, торгово-офисных помещений, производственных зданий, а так же производством строительных материалов, конструкций и изделий.

Накануне в прокуратуре сообщалось о выплате долга по зарплате перед своими сотрудниками другой компанией Ставрополья. В Ипатовском районе ООО «Сельхозпродукт» не выплатило заработную плату семи работникам предприятия за октябрь 2016 года на сумму 115 622 рубля.

В отношении руководителя ООО «Сельхозпродукт» возбуждено дело об административном правонарушении по факту невыплаты заработной платы. Кроме того, в суд направлено семь заявлений о взыскании заработной платы работникам предприятия.

На сегодняшний день этот долг перед работниками агрфирмы погашен полностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года в Ставропольском крае погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 116 млн рублей.