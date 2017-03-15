Москва, 15 марта, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Российский рубль 15 марта предпринимает попытки укрепляться в парах с иностранными валютами. Цены на нефть в середине недели продолжают восстановление после предыдущей фазы продаж. Текущее движение является именно техническим отскоком от ноябрьских минимумов, но никак не разворотом тренда. Сегодня вечером будут опубликованы обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, и рынок будет в них искать любые проблески оптимизма, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По ее мнению, «у барреля есть основания для быстрого возвращения в область $50,50. Если в краткосрочной перспективе окажется пробитым уровень в $50, то давление на сырьевые валюты заметно расширится».

«Торги сегодня неактивны по понятной причине — впереди заседание Федрезерва США, от которого ждут важных шагов. Впрочем, что бы ни решил сегодня американский регулятор, валютный рынок попадет в зону повышенной турбулентности, и эти движения рублю придется учитывать в цене уже 16 марта с утра», — полагает эксперт.

Напомним, 15 марта за доллар США дают 59,05 руб. (-0,2%). Евро торгуется по 62,71 руб. (-0,02%). Официальные курсы ЦБ РФ на 16 марта составляют 59,11 руб. за американскую валюту и 62,84 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 16 и 10 копеек соответственно. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $51,91 (+1,8%).