Москва, 15 марта, 2017, 14:48 — ИА Регнум. После встречи нефтяников в Хьюстоне 7−9 марта нефтяные котировки находятся под давлением. Поводом к снижению стал опубликованный ежемесячный отчёт ОПЕК, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Итоговые суммарные цифры по производству совпали с ожиданиями, они сократились на 10%. Гораздо больше инвесторов встревожили отдельные цифры по Саудовской Аравии, крупнейшего игрока и лидера организации. Согласно официальным данным, она сократила добычу на 68 тыс. баррелей в сутки. Но по данным из вторичных источников, она, напротив, нарастила добычу аж на 263 тыс. Очень подозрительное несоответствие.

ОПЕК, безусловно, тревожит рост добычи нефти в США. Эта страна не брала на себя никаких обязательств по снижению добычи. За последние месяцы за счёт активизации сланцевых проектов добыча нефти в США выросла примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. ОПЕК прогнозирует, что в 2017 году рост добычи в странах не входящих в картель составит 300 тыс. баррелей в сутки. И большую часть этого роста обеспечит именно США», — пояснил эксперт.

«Невыполнение квот Саудовской Аравией и рост добычи в США может снизить общую дисциплину внутри картеля и стран, не входящих в ОПЕК, подписавших соглашение (к примеру, России). Все страны боятся потерять свою долю рынка, поэтому малейший повод может быть использован для наращивания добычи. Показательно заявление представителя Ирака о планах увеличения добычи с 4,6 млн до 5 млн баррелей в сутки. При таком сценарии продление договорённостей ОПЕК по сокращению квот на более длительный срок в июне маловероятно, как и в дальнейшие месяцы. Сланцевая революция серьёзно изменила нефтяной рынок, действовавшие раньше правила игры перестали действовать. Производителей много, а активного роста спроса в ближайшие месяцы не ожидается, поэтому среди продавцов жёсткая конкуренция и каждый сам за себя», — считает Ткачук.

По его мнению, «дополнительное давление на чёрное золото оказывает укрепление доллара. В конце вчерашних торгов Brent удалось восстановить часть потерь и вернуться в район $51,5. Нефтяные котировки на прошлой неделе вышли из боковика $54−56. В нём они находились три месяца, то есть фактически с момента достижения договорённостей между странами ОПЕК по сокращению квот на добычу. Продление этого соглашения маловероятно, поэтому нисходящий тренд по Brent может продолжиться».

«В случае пробития психологического уровня $50, возможно ускорение снижения, актуальными могут стать уровни $45−48 за баррель. Поводом могут стать уже итоги встречи пяти стран-производителей нефти в Кувейте 25 марта», — высказал свое мнение эксперт.