Анкара, 15 марта, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Граждане Турции, проживающие за рубежом, смогут проголосовать на референдуме еще в трех странах, в которых прежде такой возможности предоставлено не было, сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

К числу стран, в которых граждане Турции смогут проголосовать на предстоящем 16 апреля референдуме, присоединятся Люксембург, Сингапур и Ирак.

Последний раз граждане Турции, проживающие за рубежом, голосовали 1 ноября 2015 года, тогда в 54 государствах было открыто 113 представительств. В этот раз 120 представительств будут открыты в 57 государствах.

В Германии, Австрии, Бельгии, Франции, Дании и Швейцарии голосование начнется 27 марта и продлится до 9 апреля.

В других представительствах Турции голосование начнется позднее, но также завершится 9 апреля.

В Японии, Китае и ЮАР, граждане Турции смогут проголосовать только 9 апреля.

Напомним, 16 апреля в Турции и ее представительствах за рубежом состоится голосование по референдуму, на котором граждане смогут высказать свое отношение к законопроекту, вносящему поправки в конституцию страны. Согласная данным поправкам, полномочия президента страны значительно расширяются, упраздняется должность премьер-министра страны, а лидеру государства будет позволено состоять в политической партии.