Ярославль, 15 марта, 2017, 14:34 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы спасли на пожаре троих человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД по Ярославской области. Наряд ППС находился на дежурстве и, когда патрулировал улицу Суздальская в Ярославле, то заметил горящую крышу жилого дома.

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Полицейские незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть, вызвали на место службу МЧС и скорую медицинскую помощь. Сотрудники полиции, подойдя к горящему дому, обнаружили, что двери заперты изнутри. Очевидно, в доме находились люди, которые спали. Полицейские стали стучать в окна и двери, пытаясь их разбудить.

Через несколько минут из дома выбежали жители: пятидесятисемилетняя женщина, шестидесятилетний мужчина и двадцатипятилетний молодой человек. Также были эвакуированы шестеро жителей из соседних домов. В течение нескольких минут на место прибыли сотрудники МЧС, пожар был локализирован, частично выгорела крыша. сотрудники этого наряда патрульно-постовой службы полиции в феврале 2017 года спасли мужчину из шахты лифта. Сотрудниками МЧС по факту пожара проводится проверка, причины устанавливаются.