Вашингтон, 15 марта, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter клип известного рэпера Снуп Догга, в котором артист выстрелил из игрушечного пистолета в клоуна, похожего на Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Глава государства предложил представить «какой бы поднялся крик, если бы Снуп Дог прицелился и выстрелил из пистолета в президента Обаму?». «Сразу в тюрьму!», — написал Трамп.

Ранее видео рэпера раскритиковал бывший соперник Трампа по предвыборной гонке сенатор-республиканец Марк Рубио. По его мнению, клип может посмотреть «неправильный человек» и у него «возникнет неправильная идея».

Адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что рэперу следовало бы извиниться перед главой Белого дома за подобные клипы. «Нет ничего смешного в попытке убийства президента», — сказал Коэн, назвав работу артиста возмутительной.

Снуп Дог выпустил вместе с канадской музыкальной группой Badbadnotgood новый клип на песню Lavender, в котором одним из действующих лиц является клоун, стилизованный под Дональда Трампа.