Ростов-на-Дону: Первомайский район покупает урны за 500 тыс. рублей
Ростов-на-Дону, 15 марта, 2017, 14:33 — ИА Регнум.
Первомайский район Ростова-на-Дону готовится преобразиться. Начать решено с гранитных урн. Соответствующий запрос котировок объявлен на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.
Заказчиком выступает МКУ «Управление благоустройства Первомайского района». Из прикрепленных документов к заявке документов следует, что 66 мусорных урн должны быть непростыми, чтобы стать настоящим украшением субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных НКО.
Объекты планируется оснастить малыми архитектурными формами. Гранитные урны обойдутся городской казне в 495 тыс. рублей.
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Отметим, такие же урны установлены в переулках Газетном и Семашко, которые в 2016 году пережили реконструкцию. Преображение переулков обошлось городскому бюджету в 14 млн рублей.
В частности, были отремонтированы только участки переулков в границах от улицы Большой Садовой до Московской. На эти средства были заменены инженерные коммуникации, провода были спрятаны под землю, установлены фонари и урны. Проезжую часть решено было сузить, а тротуары — расширить.