Москва, 15 марта, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Исход уголовного дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева станет известен только после соответствующего решения суда. Об этом 15 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что обвинения в коррупции, предъявленные экс-министру, могут быть заменены на статью о превышении полномочий в том случае, если он признается в получении взятки.

Смягчение наказания Улюкаеву якобы может последовать за вмешательством в дело главы государства Владимира Путина.

По словам Пескова, в Кремле об этом ничего не известно. В настоящее время идет следствие по делу, пояснил он, которое будет передано в суд тогда, когда для этого появятся достаточные основания.

Представитель Кремля подчеркнул, что «точку в этой истории может поставить только суд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года в офисе «Роснефти» в Москве. Его взяли с поличным при получении взятки в размере $2 млн. По версии следствия, бывший министр вымогал средства у руководства «Роснефти» за положительную оценку, которая позволила нефтяной компании приобрести «Башнефть».

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