Ярославль, 15 марта, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Деньги, выделенные из бюджета города Москвы Ярославской области в виде межбюджетного трансферта, планируют потратить на ремонт фасадов, укладку и замену плитки, асфальтировку улиц. Об этом на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по соцполитике рассказал заместитель мэра Михаил Кузнецов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волжская набережная в Ярославле

Часть средств из трансферта в 600 млн рублей будет выделено мэрии Ярославля, она будет заказчиком работ по благоустройству. Речь идет о ремонте асфальтобетонного покрытия в зоне ЮНЕСКО. В частности, будут отремонтированы улицы Которосльная набережная, Первомайская, Челюскинцев, Революционная, Советский и Народный переулки, Кирова, Андропова и ряд других. При этом будет произведен ремонт тротуаров с заменой асфальта на плитку.

Кроме того, плитку заменят и около Успенского собора на Стрелке. Там она была уложена в 2010 году, однако строители сделали это некачественно, и плитка во многих местах потрескалась или отвалилась. Примерно такая же ситуация с плиткой на Волжской набережной. Реконструкция набережной была выполнена одновременно со строительством собора к 1000-летию Ярославля на средства Газпрома. В некоторых местах вскоре под плиткой начал проседать грунт и появляться провалы, которые периодически засыпали песком городские власти. Переукладку плитки тоже проведут на «московские деньги». По словам Михаила Кузнецова, на Волжской набережной будет заменено порядка 30% плитки.

Также в рамках благоустройства зоны ЮНЕСКО будут отремонтированы фасады 12 жилых домов на площади Челюскинцев и улице Почтовая. Сейчас проходят собрания собственников этих домов. Кроме того, будут реставрированы фасады церкви Ильи Пророка и Кирилло-Афанасьевского монастыря. Будет благоустроен Демидовский сквер, где также появится тротуарная плитка. Кроме того, решается вопрос о размещении в сквере ультрасовременной детской площадки. Сейчас ведутся проектные работы.

Реконструировать планируется и сквер на улице Революционной. Прорабатывается вопрос о том, чтобы сделать сквер непрерывной пешеходной зоной (сейчас в двух местах его разрывает проезжая часть улицы Андропова).