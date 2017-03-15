Санкт-Петербург, 15 марта, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Только упаковка и техническая перевозка музейных предметов из Исаакиевского собора потребует 188 рабочих дней и 139 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Один из интерьеров Исаакиевского собора

Директор музея пришел в Смольнинский районный суд 15 марта, чтобы поучаствовать в заседании в качестве заинтересованного лица. Напомним, истцы оспаривают законность распоряжения комитета имущественных отношений (КИО) Смольного о плане передачи Исаакиевского собора в распоряжение Русской православной церкви.

Накануне стало известно, что комитет по культуре Санкт-Петербурга устно поручил музею рассчитать минимальные и оптимальные сроки, за которые музей может освободить помещения собора. Прозвучал и вопрос о том, возможно ли сделать это за месяц. Буров сообщил, что заседание вел председатель комитета Константин Сухенко. «Я думаю, что ему было поручено, я об этом не знаю», — пояснил Буров.

«Мы рассчитали очень приблизительную стоимость, она достаточно велика», — добавил директор ГМП «Исаакиевский собор». Он также напомнил, что у музея нет своего фондохранилища, а на его создание также требуются средства, которых музей лишится, как только закроется билетная касса Исаакия.

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Буров не стал подробно комментировать свои впечатления от судебного заседания. Напомним, сегодня судья Татьяна Матусяк предложила прекратить рассмотрение дела по существу, так как, согласно апелляционному определению Санкт-Петербургского городского суда, оспариваемое распоряжение КИО не является решением о передаче собора в руки РПЦ.

«Можно я вам в ответ просто криво улыбнусь?» — сказал Николай Буров.

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