Посёлок городского типа Селятино, Московская область, 15 марта, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Деятельность торгового дома «Лада» в поселке Селятино приостановлена на 45 суток, такое решение принял Наро-Фоминский районный суд, сообщает 15 марта пресс-служба Министерства экологии Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Ранее в министерство обратились местные жители, которые сообщали о том, что со склада предприятия, занимающегося куплей-продажей нерудных материалов, происходят выбросы загрязняющих веществ. Министерство решило провести проверку, которая показала, что щебень, хранящийся на складе, является источником пыли, а у организации нет оформленного в установленном порядке разрешения на выбросы загрязняющих веществ.

Как сообщает министр Александр Коган, за установленный срок остановки работы предприятия, его руководство должно устранить выявленные нарушения.

Напомним, разрешение на выбросы загрязняющих веществ выдаются организациям Росприроднадзором. Если у организации нет подобных разрешений и при этом нарушается природоохранное законодательство, государственные органы должны ограничить, приостановить или прекратить осуществление подобных выбросов.