Ростов-на-Дону, 15 марта, 2017, 13:43 — ИА Регнум.



Rostov-gorod.info Экзаменационный лист

Готовность №1 объявлена в Ростовской области связи с приближающимся экзаменационным периодом. Региону потребовалось более 40 млн рублей, чтобы снабдить пункты проведения ЕГЭ-2017 необходимой техникой. Эти данные в ходе заседания облправительства озвучила глава донского министерства общего и профессионального образования Лариса Балина, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Всего на Дону для проведения экзаменов распахнут двери 133 пункта сдачи ЕГЭ. По информации руководителя ведомства, города и районы, которые примут ребят, получили более 2 тыс. единиц компьютерной техники: ноутбуки, принтеры и сканеры. Также аудитории снабдили оргтехникой и расходными материалами.

Всё необходимое регион получил по федеральной программе «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества», но в стороне не остался регион. Из областной казны на эти цели было выделено 12 млн рублей.

Особо было подчёркнуто, что к экзаменационным материалам посторонних не допустят, а необходимая техника позволит дать объективную оценку знаниям учеников.

Напомним, экзамены будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля, основной — с 29 мая по 1 июля. На Дону зарегистрировано около 700 участников, которые хотят сдать ЕГЭ досрочно. В основной период знания будут проверять почти 17,5 тыс. человек, из которых 15 тыс. выпускников 2017 года.

Дополнительный этап пройдет с 5 по 22 сентября. Будет предоставлен и дополнительный резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

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