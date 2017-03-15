Киев, 15 марта, 2017, 13:37 — ИА Регнум. С организаторов блокады будут требовать денежную компенсацию за экономический ущерб Украине, заявил президент Украины Петр Порошенко на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает «Лига.Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Выставить «счета» за действия участников блокады президент пообещал партиям «Самопомощь» и «Батькивщина», а также ДНР и ЛНР. «И эти счета мы выставим не только самопровозглашенным республиканцам, но и «Самопомощи», «Батькивщине» и прочим зачинщикам и промоутерам блокады», — заявил глава государства.

Порошенко добавил, что блокада Донбасса — это «нечестно и непорядочно по отношению к стране» со стороны «Самопомощи», которая «создала гуляйполе в зоне АТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца января украинские радикалы заблокировали пути сообщения между Донбассом и Украиной. Радикалы требуют полного запрета на торговлю между республиками и Украиной.

В результате блокады на Украине начался энергетический кризис, из-за чего в феврале правительством был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике, резко ограничив предприятия в потреблении энергии.

Позже организаторы решили расширить блокаду, оккупировав железнодорожное сообщение Украины с Россией, также требуя полного прекращения торговых отношений.

Однако единственным источником антрацита для Украины является Донбасс. Среди зарубежных поставщиков топлива Украины может рассчитывать только на Россию.