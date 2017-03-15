Ярославль, 15 марта, 2017, 13:22 — ИА Регнум. В Кировском суде Ярославля вынесен приговор бывшему заместителю председателя правительства Ярославской области Ростиславу Даниленко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде. Вице-премьера обвиняли в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере и превышении должностных полномочий.

Yarregion.ru Ростислав Даниленко

Ростислава Даниленко обвиняли в получении денег в размере 417 тысяч и 1 миллиона рублей. Деньги он получил за «помощь» в получении разрешения на строительство. Эти деяния были квалифицированы как мошенничество, так как выдача разрешений не входила в сферу компетенции чиновника. Кроме того, в марте 2015 года Даниленко договорился с Сбербанком о переходе медработников области на зарплатный проект, а условием договоренности стала спонсорская помощь от банка баскетбольному клубу «Буревестник» и получение ипотечного кредита самим Даниленко.

Дело рассматривалось в особом порядке. Ростислав Даниленко чистосердечно раскаялся в содеянном преступлении, возместил нанесенный ущерб. Кроме того на иждивении Даниленко находятся престарелые родители. Его здоровье за последнее время значительно пошатнулось, и он нуждается в постоянном лечении. Прокурор попросил для подсудимого четыре года лишения свободы. Но суд учел смягчающие обстоятельства и назначил Ростиславу Даниленко условное лишение свободы на два с половиной года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того в течение двух лет ему запрещено занимать государственные должности.