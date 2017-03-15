Москва, 15 марта, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Текущее состояние и перспективы российско-армянского военного сотрудничества, а также проблемы региональной безопасности и вопросы функционирования российской военной базы в Армении обсудили 14 марта в Москве начальник генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов с начальником генштаба ВС Армении генерал-лейтенантом Мавсесом Акопяном.

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«Совместные действия российских и армянских подразделений в текущем году планируется отработать в ходе проводимого на территории Армении совместного учения «Взаимодействие-2017» с подразделениями Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и частью сил Объединенной группировки войск вооруженных сил Армении и России, а также в рамках совместного учения с боевой стрельбой сил (войск) ПВО «Боевое содружество-2017» на полигоне Ашулук в Астраханской области», — говорится в сообщении министерства обороны России.

О российской военной базе в Армении также шла речь в статье в газете «Известия» президента Армении Сержа Саргсяна, который находится в Москве с официальным визитом и сегодня, 15 марта, должен встретится с президентом России Владимиром Путиным.

«Армения последовательно повышает и укрепляет свою обороно­способность в том числе в рамках военно-технического сотрудничества со своим стратегическим союзником — Россией. Нами создана Объединенная группировка войск, сформирована единая система противовоздушной обороны. На территории Армении расквартирована 102-я Российская военная база», — пишет Серж Саргсян в статье «Безопасность и устойчивое демократическое развитие», опубликованной 14 марта.

По его мнению, знаковым событием армяно-российского военно-технического сотрудничества стало совместное с президентом России Путиным посещение в 2013 году 102-й российской военной базы, расквартированной в Гюмри, где были рассмотрены задачи ее военно-технической модернизации и повышения эффективности обслуживания. «Для их решения целесообразно заинтересованное обсуждение армянской и российской сторонами проекта создания совместного оборонно-промышленного комплекса в Гюмри. При этом многопрофильный масштаб комплекса необходимо рассчитать таким образом, чтобы он, параллельно с решением задач модернизации 102-й базы, мог бы стать платформой для налаживания делового военно-технического сотрудничества между Россией и граничащими с Арменией государствами с выходом на традиционные для РФ рынки вооружений. Создание рабочих мест в Гюмри послужило бы также фактором для улучшения социально-экономической обстановки в городе дислокации 102-й российской военной базы», — говорится в статье.

102-я российская военная база в Армении, которая несёт боевое дежурство в рамках Объединённой системы ПВО СНГ, была образована в 1995 году в соответствии с межгосударственными договорами. База подчинена Группе российских войск в Закавказье Южного военного округа Российской Федерации. База оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300В (988-й зенитно-ракетный полк) и истребителями МиГ-29 (входят в 3624-я авиационную базу, аэродром Эребуни). Численность личного состава базы — около 5 тысяч человек. Договор о функционировании базы был заключён сроком на 25 лет и был продлен еще на 49 лет (до 2044 года) в 2010 году.

Арендная плата за размещение базы не взимается, а содержание базы частично оплачивается Арменией.