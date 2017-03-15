Тальменка, Алтайский край, 15 марта, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Один из крупнейших районов Алтайского края — Тальменский — временно остался без главы администрации. Как сообщают сегодня, 15 марта, «Вести» о своей добровольной отставке Игорь Жарков объявил накануне, в ходе отчетного выступления перед депутатами, хотя рок его полномочий должен был истечь 2 мая.

Светлана Шаповалова Алтай

О причинах такого поступка не сообщается, но, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Игорь Жарков успел отметиться в нескольких скандальных темах. Прежде всего, речь идет о противостоянии с местной общественностью по поводу выбора места для строительства храма. Представитель местной власти намеревался проигнорировать недовольство горожан и законы, возведя капитальную постройку на территории Мемориала Славы. Этм планам помешал широкий общественный резонанс и волевое решение главы поссовета Валерия Пантилеева.

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А в начале января 2016 года активисты ОНФ в Тальменке, устав от неочищенных дорог, взяли в руки лопаты и провели несколько акций, получившие неформальное название «Волшебный пендель». Тем самым молодые люди хотели пристыдить главу за халатное отношение к проблемам местных жителей.

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Игорь Жарков возглавлял администрацию с 2012 года. До того, как стать главой Тальменского района, он работал директором КГБОУ НПО «Профессиональный лицей №51». Также известно, что пост главы муниципалитета он занимал в период с 1996 по 2004 год. Власти уже объявили конкурс на замещение должности, он состоится 18 мая. Временно исполняющим обязанности назначен Константин Дериш — заместитель главы администрации по социальным вопросам.

Напомним, Тальменский район является одним из крупнейших в Алтайском крае, его площадь составляет 3914 кв. км. Образован в 1937 году. В настоящее время насчитывает 42 населенных пункта.