Калуга, 15 марта, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Порядка 120,2% составил в 2016 году индекс промышленного производства в автомобилестроительной промышленности Калужской области. Продукцию расположенных в регионе компаний представили на «Российском автомобильном форуме». Об этом 15 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Агентстве регионального развития области.

Volkswagen.ru Автомобиль Volkswagen Polo GT

На территории индустриальных парков области разместили свои производственные мощности три OEM-производителя — Volkswagen, PSMA (Peugeot Citroën & Mitsubishi Alliance) и Volvo. Порядка 30 калужских компаний, входящих в пул основных производителей автокомплектующих, выпускают практически полную номенклатуру узлов и агрегатов, удовлетворяющих производственные потребности автозаводов как в регионе, так и в целом по России.

Сейчас калужские автозаводы расширяют модельный ряд, увеличивают уровень локализации. Например, «Фольксваген Груп Рус» начал выпуск спортивной версии седана Volkswagen Polo GT. «Вольво» планирует организовать производство по выпуску грузовых автомобилей с автоматической трансмиссией. Кроме того, 80% импортных полимерных композиционных материалов, используемых при производстве деталей для автомобилей Peugeot и Citroën на калужском заводе «ПСМА», будут заменены на отечественные.

В регионе также формируются производственные цепочки, в том числе с участием местных производителей. Например, завод «Калужский двигатель — КАДВИ» стал официальным поставщиком деталей для коробки передач для калужского предприятия концерна Volvo. Калужский завод «Элмат» сотрудничает c компаниями «Шердель» и «Форесия». «Магна» поставляет свою продукцию компаниям «ПСМА» и «Фольксваген», при этом «Бентеллер» поставляет на завод «Магна» элементы переднего модуля. В клиентский портфель «Гестамп» и «ЯПП» также входят «Фольксваген» и «ПСМА». В настоящее время некоторые модели, которые собираются на калужских автозаводах, более чем на 60% состоят из деталей, произведенных в России, рассказали в агентстве.

15 марта представители калужского автокластера приняли участие в открывшемся в Москве двухдневном «Российском Автомобильном Форуме». По данным организаторов, ключевой темой форума стала стратегия лидеров автомобильной отрасли: оценка развития и прогноз объемов производства в 2017—2018 годах. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ООО «Фольксваген Груп Рус», которое является официальным представителем Skoda на российском рынке, начало добровольную программу по отзыву 43 151 автомобилей с дефектами. Под действие программы подпадают автомобили, реализованные с 2012 по 2016 год, в том числе модели Skoda Rapid, произведенные на заводе «Фольксваген» в Калуге.