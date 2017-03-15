Красноярск, 15 марта, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Сегодня глава города Красноярска Эдхам Акбулатов проинспектировал ход строительства школы в жилом массиве «Иннокентьевский». Ее возведение ведется в рамках федеральной программы, для участия в которой по поручению мэра был разработан проект образовательного учреждения на 1280 мест. Данный проект был включен в федеральный типовой реестр, что позволяет получить средства в рамках софинансирования из федерального и краевого бюджетов на выкуп зданий для еще двух школ в Советском районе.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска В жилмассиве «Иннокентьевский» строят школу на 1280 мест

Напомним, строительство школы в жилом массиве «Иннокентьевский» осуществляет ЗАО «Фирма «Культбытстрой». В рамках муниципального контракта школа должна быть введена в эксплуатацию в середине 2018 года. Однако, понимая значимость нового общеобразовательного учреждения для красноярцев, застройщик, по согласованию с администрацией города, откорректировал график строительства: завершить строительные работы планируется до 31 декабря текущего года.

«На сегодня забито практически 95% свай, эту работу мы планируем завершить к концу следующей недели. Практически полностью выполнен подвал школы, на 15% смонтированы опоры-колонны для монтажа перекрытий первого этажа. По проекту в школе будет создано несколько спортивных залов, в одном из них уже стартовала работа по монтажу стеновых панелей», — доложил главе города Анатолий Жилтов, директор по строительству ЗАО «Фирма «Культбытстрой».

Строящаяся школа будет самой большой в Красноярске. Ее возведения с нетерпением ждут жители микрорайона, в том числе, родители воспитанников детского сада №72, который расположен по соседству со школой-новостройкой.

«Замечательно, что строящееся учреждение находится рядом с нашим садиком, надеюсь, что педагогические коллективы будут реализовывать совместные образовательные программы, малыши смогут ходить на экскурсии в школу, в которой им предстоит учиться. Таким образом, смогут психологически подготовиться к поступлению в первый класс. Кроме того, новая школа находится совсем рядом с нашим домом, не возникнет проблем с вождением сына на уроки, что очень важно», — рассказала Олеся Сироткина, мама воспитанника старшей группы детского сада №72.

В ходе инспекции глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отметил, что новая школа станет частью крупного образовательного комплекса на почти 2,5 тысячи школьников, объединившись со школой №151.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов проинспектировал ход строительства школы в жилом массиве «Иннокентьевский»

«На прошедшей вчера сессии городского Совета депутатов принято решение, что город будет приобретать еще две школы вместимостью 1280 мест каждая. Одна школа будет находиться в микрорайоне «Солнечный», вторая — в микрорайоне «Преображенский». Но этих учреждений все еще недостаточно для обеспечения местами красноярских школьников, поэтому сейчас прорабатывается вопрос о начале проектирования еще одной школы во втором микрорайоне «Покровский», который называется «Яблони». Рассчитываю, что в течение нескольких месяцев проектирование данной школы будет выполнено, и мы сможем запланировать в бюджете средства на ее строительство. Безусловно, такая масштабная программа по развитию образовательной инфраструктуры потребует серьезных капиталовложений, большого напряжения, но я уверен, что бюджет города совместно с краевым бюджетом готов справиться с решением такой важной для красноярцев задачи», — отметил Эдхам Акбулатов.

Для справки: Школа в жилом массиве «Иннокентьевский» общей площадью 18,9 тыс. кв. м, будет состоять из шести блоков переменной этажностью 1−4 этажа. Для занятий спортом будут построены четыре больших и несколько малых спортивных зала. В комплексе со спортивными помещениями будут обустроены раздевалки и душевые. Для ребят, посещающих группы продленного дня, планируется оборудовать игровые комнаты и спальни. На прилегающей к зданию территории разместятся футбольное поле, площадка для подвижных игр, занятий гимнастикой.