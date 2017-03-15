Ярославль, 15 марта, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Следственными органами Следственного комитета по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении и.о. директора департамента транспорта Евгения Ильичева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

Евгений Ильичев

Речь идет о событиях 2015 года, когда Ильичев был руководителем регионального Агентства транспорта, затем преобразованное в департамент. По данным следствия, в октябре 2015 года Евгений Ильичев, находясь в Ярославле, получил взятку в сумме 50 000 рублей от индивидуального предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования. Взятка передавалась в качестве вознаграждения за погашение имеющейся перед предпринимателем задолженности по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с проездом льготников.

Преступление было раскрыто оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России. Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудники УБЭП уже вызывали в начале марта Ильичева. Сам чиновник тогда рассказал, что он приглашался «для беседы» и речь об уголовном деле не идет. Однако это оказалось не так. В настоящее время чиновник временно отстранен от своей должности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.