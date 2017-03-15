Москва, 15 марта, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Комиссия по вопросам депутатской этики рассмотрит обращение депутатов Госдумы в связи с высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, об этом сообщил член комиссии Александр Карелин.

kremlin.ru Владимир Жириновский

«Обращение уже поступило», — заявил депутат.

Лидер партии Владимир Жириновский обрушился с критикой на «Единую Россию» в связи с давлением на депутатов от ЛДПР в Рузе. «Семь человек подкупили, запугали, заставили уйти из списка и сняли с выборов. Кто командует? Молочный бандит. Отсидел в тюрьме — вернулся, снова он молочная мафия. Бандиты и воры в Московской области и депутаты от нее, некоторые тоже коррумпированы, и вас подкупили… В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи», — заявил Жириновский с парламентской трибуны.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») обратил внимание на эти слова комиссии по вопросам этики. «Господа некоторые юристы, уважайте нашу конституцию и презумпцию невиновности. Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже здесь с трибуны Государственной думы о расстрелах заговорили, сидящим в зале. Мне кажется, комиссии по этике нужно внимательно отнестись к выступлению Владимира Вольфовича», — сказал Неверов.

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После этого депутаты фракции ЛДПР в полном составе покинули зал пленарных заседаний.

Представители всех фракций — «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» обратились с предложением, чтобы Жириновский принес извинения за некорректное выступление, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.