Казань, 15 марта, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Вахитовский суд Казани удовлетворил иск прокуратуры, защищавшей права инвалида-вкладчика «Татфондбанка», который требовал расторжения договора с дочерней структурой банка — инвестиционной компанией «ТФБ Финанс» о переводе средств в ее доверительное управление. Указанная сделка совершена под влиянием заблуждения и признана недействительной, сообщает «Бизнес Online».

Rae Allen Правосудие

Агенство по страхованию вкладов (АСВ) Центробанк и ответчики не возражали против удовлетворения иска в полном объеме. Возражения поступили только от директора «ТФБ Финанс» Андрея Козлова.

Заявитель — инвалид первой группы — с 2007 года являлся вкладчиком «Татфондбанка». В дальнейшем денежные средства с его счета были перечислены банком в доверительное управление на счет другого юридического лица — ООО «ИК «ТФБ Финанс». При этом банк скрыл от заявителя важнейшие условия сделки, сведения о возможных финансовых рисках и об объекте инвестирования — облигациях «Татфондбанка». Банковские документы вкладчик по состоянию здоровья самостоятельно прочитать не смог.

Также прокуратура направила еще один аналогичный иск с требованием о защите финансовых прав 79-летнего клиента «Татфондбанка».

Напомним, ранее министр юстиции Татарии Лариса Глухова отмечала, что иски о признании клиентов «ТФБ Финанс» вкладчиками банков будут рассматриваться каждый отдельно. «Нет типовой ситуации, нужно в каждом конкретном случае доказать факт введения в заблуждение клиентов», — поясняла она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей

В рамках расследования деятельности «ТФБ Финанс» были задержаны глава управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов, руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ-Финанс» Рустам Тимербаев — аналогичные должности они занимали и в «Татфондбанке». Также был задержан глава инвесткомпании Тимур Вальшин. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителей председателя правления ПАО «Татфондбанк» Вадима Мерзлякова и Сергея Мещанова.

Также в СИЗО находится глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин, в отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».