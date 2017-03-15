Астрахань, 15 марта, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Самая пожилая женщина планеты и вторая в мировой истории, достигшая возраста 120 лет, встретила свой очередной день рождения в добром здравии. Жительнице поселка Алча Танзиле Бисембеевой 14 марта исполнился 121 год. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социального развития, поздравления именинница получила не только от родных и близких, персональное поздравление и памятный подарок ей вручили и от губернатора Астраханской области Александра Жилкина.

Knigarekordovrossii.ru Танзиля Бисембеева

Сегодня у Танзили Насихановны большая и дружная семья — трое детей, 10 внуков, 21 правнук и два праправнука, которым она и посвятила всю свою жизнь. В настоящее время её окружает семья младшего сына. В кругу родных и близких она чувствует заботу и внимание.

Родилась Танзиля Насихановна в 1896 году в селе Исламгазы Красноярского района в многодетной семье, в которой было восемь детей. Детство было трудным, Танзиля была старшей, и ей приходилось помогать родителям по хозяйству и воспитывать младших сестёр и брата.

В первый раз Танзиля Насихановна вышла замуж еще до начала Великой Отечественной войны, но семейное счастье было недолгим. Мужа призвали на фронт, откуда он не вернулся. Во второй раз она вышла замуж в 1944 году за Мусагали Бисембеевича, вместе с ним воспитали четверых детей. После смерти мужа забота о детях и все тяготы легли на её плечи.

В 2016 году Танзиля Насихановна была внесена в Книгу рекордов России как самый пожилой ныне живущий человек в мире.

В настоящее время в Астраханской области проживает более 70 человек, перешагнувших вековой рубеж. Так, 9 марта свой 100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Ковалева. Немало в регионе и пожилых людей, достигших 90-летнего возраста. Только в марте свой юбилей — 90 и 95 лет — отметили четверо жительниц Астраханской области.