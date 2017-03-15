Севастополь, 15 марта, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Второй этап экспертного обсуждения Стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года проходит с 14 по 24 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства.

Пресс-служба правительства Севастополя Севастополь

На первом этапе обсуждения в документ были внесены изменения, в том числе, корректировки миссии, целей и задач стратегии. Сообщается, что правительство обобщило все поступившие дополнения. По поручению врио главы города Дмитрия Овсянникова проект Стратегии-2030 был отправлен на доработку.

«На второй раунд экспертного обсуждения будет вынесен скорректированный и обновленный вариант Стратегии. Его цель — финальная сверка проекта Стратегии с мнениями всех заинтересованных сторон и окончательная корректировка ее содержательной части», — сообщили в пресс-службе.

Согласно Стратегии, среди ключевых инвестиционных проектов развития Севастополя обозначено шесть предложений: Energynet, «Балаклава», «Терруар Севастополь», «Мемориальный парк Примирения», «Гераклейская рокада», а также приоритетный проект комплексной многофункциональной застройки крупной территории города.

Инициативная группа «Наш Севастополь», обсудив «Стратегию социально-экономического развития Севастополя до 2030 года», пришла к заключению о том, что документ имеет ряд принципиальных недостатков. Главная претензия инициативной группы к документу — «кулуарность и закрытость» правительства Севастополя при экспертном обсуждении и «полное отсутствие механизма общественного обсуждения и принятия поправок к стратегии».

В свою очередь, Дмитрий Овсянников отметил, что это — важнейший документ и план работы правительства на годы вперед. «Я максимально заинтересован в том, чтобы на этапе разработки Стратегии мы могли учесть замечания, конструктивную критику. Это позволит избежать в будущем возможных ошибок и недочетов и получить именно тот проект, который сегодня так нужен городу и севастопольцам», — сказал Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году правительство разместило заказ на разработку стратегии социально-экономического развития Севастополя. Работу курировал департамент экономики, в конце года документ сдан. До внесения документа в законодательное собрание Овсянников принял решение провести серию стратегических консультаций.

В пресс-службе правительства уточнили, что согласованный на уровне экспертов документ, который после презентации в конце марта ляжет в основу проекта закона о Стратегии развития города Севастополя.

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