Жириновский отказался извиняться — «это они виноваты, что мешают»
Москва, 15 марта, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался извиняться перед депутатами, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.
«Никаких извинений не будет никому. Это они перед нами виноваты, что нам мешают выступать», — сказал парламентарий.
Ранее депутаты фракции ЛДПР в полном составе покинули зал пленарных заседаний. Парламентарии пошли на такой шаг после развернувшейся дискуссии вокруг ситуации в Московской области. Лидер партии Владимир Жириновский обрушился с критикой на «Единую Россию» в связи с давлением на депутатов от ЛДПР в Рузе. «В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи», — заявил тогда Жириновский.
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Такие слова вызвали возмущение, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») обратил внимание на слова депутата комиссии по вопросам этики. «Господа некоторые юристы, уважайте нашу конституцию и презумпцию невиновности. Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже здесь с трибуны Государственной думы о расстрелах заговорили, сидящим в зале. Мне кажется, комиссии по этике нужно внимательно отнестись к выступлению Владимира Вольфовича», — сказал Неверов.
Представители всех фракций — «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» обратились с предложением, чтобы лидер ЛДПР Владимир Жириновский принес свои извинения за некорректное выступление от фракции, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о «некорректности, допущенной в плане расстрелов и повешений», отметил он. «Речь об этом идет, ровно про это. Все остальное — право любого политика оценивать, высказывать суждения, давать свои оценки. Но хамства нельзя допускать никому. Это позиция всех? И левых, и правых, и центристов?» — обратился Володин к залу.