Москва, 15 марта, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался извиняться перед депутатами, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Никаких извинений не будет никому. Это они перед нами виноваты, что нам мешают выступать», — сказал парламентарий.

Ранее депутаты фракции ЛДПР в полном составе покинули зал пленарных заседаний. Парламентарии пошли на такой шаг после развернувшейся дискуссии вокруг ситуации в Московской области. Лидер партии Владимир Жириновский обрушился с критикой на «Единую Россию» в связи с давлением на депутатов от ЛДПР в Рузе. «В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи», — заявил тогда Жириновский.

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Такие слова вызвали возмущение, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») обратил внимание на слова депутата комиссии по вопросам этики. «Господа некоторые юристы, уважайте нашу конституцию и презумпцию невиновности. Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже здесь с трибуны Государственной думы о расстрелах заговорили, сидящим в зале. Мне кажется, комиссии по этике нужно внимательно отнестись к выступлению Владимира Вольфовича», — сказал Неверов.

Представители всех фракций — «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» обратились с предложением, чтобы лидер ЛДПР Владимир Жириновский принес свои извинения за некорректное выступление от фракции, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о «некорректности, допущенной в плане расстрелов и повешений», отметил он. «Речь об этом идет, ровно про это. Все остальное — право любого политика оценивать, высказывать суждения, давать свои оценки. Но хамства нельзя допускать никому. Это позиция всех? И левых, и правых, и центристов?» — обратился Володин к залу.