«Литовский забор на границе с Калининградской областью сдержит чуму свиней»
Калининград, 15 марта, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Забор, который планирует построить Литва на границе с Калининградской областью, выгоден российскому эксклаву в борьбе с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщил сегодня, 15 марта, журналистам руководитель регионального управления Росссельхознадзора Андрей Иванов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Если их стена сдержит дикого кабана, для нас это будет подспорьем», — сказал глава ведомства, вспомнив слова врио губернатора Алиханова о готовности продавать литовцам калининградский кирпич для возведения приграничной стены.
По словам Иванова, «мы ни одной вспышки АЧС не допустили, хотя наши соседи с января 2014 года никак не могут с этим справиться».
Заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Вадим Смирнов уточнил, что только в соседней с Калининградской областью Польше зафиксировано на сегодня шесть крупных очагов африканской чумы свиней. В Литве в 2016 году было зарегистрировано десять очагов.
АЧС является вирусным заболеванием домашних и диких свиней с почти стопроцентным летальным исходом. Вирус не грозит здоровью человека, однако серьёзно подрывает экономику в свиноводческой сфере.
Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что о намерении отгородиться от России заявил глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас. Он сказал, что забор будет установлен, в том числе по геополитическим причинам. Это будет стена высотой два метра и протяжённостью 135 километров. Литва планирует потратить на эти цели до 3,5 млн евро.