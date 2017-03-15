Калининград, 15 марта, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Забор, который планирует построить Литва на границе с Калининградской областью, выгоден российскому эксклаву в борьбе с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщил сегодня, 15 марта, журналистам руководитель регионального управления Росссельхознадзора Андрей Иванов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мотивы «стены с Калининградом» просматривались у литовского истеблишмента ещё десять лет назад

«Если их стена сдержит дикого кабана, для нас это будет подспорьем», — сказал глава ведомства, вспомнив слова врио губернатора Алиханова о готовности продавать литовцам калининградский кирпич для возведения приграничной стены.

По словам Иванова, «мы ни одной вспышки АЧС не допустили, хотя наши соседи с января 2014 года никак не могут с этим справиться».

Заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Вадим Смирнов уточнил, что только в соседней с Калининградской областью Польше зафиксировано на сегодня шесть крупных очагов африканской чумы свиней. В Литве в 2016 году было зарегистрировано десять очагов.

АЧС является вирусным заболеванием домашних и диких свиней с почти стопроцентным летальным исходом. Вирус не грозит здоровью человека, однако серьёзно подрывает экономику в свиноводческой сфере.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что о намерении отгородиться от России заявил глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас. Он сказал, что забор будет установлен, в том числе по геополитическим причинам. Это будет стена высотой два метра и протяжённостью 135 километров. Литва планирует потратить на эти цели до 3,5 млн евро.