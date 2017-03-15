Барнаул, 15 марта, 2017, 12:29 — ИА Регнум. В Алтайском крае впервые за длительный период зафиксирован прирост объемов работ в строительстве. В сравнении аналогичным периодом 2016 года, в январе года текущего строительная отрасль региона приросла на 19,8%. Положительная динамика отмечается и в других отраслях промышленности. Такие данные приводит официальный сайт региона.

Светлана Шаповалова Барнаул. Строительные материалы

По словам министра экономического развития Алтайского края Николая Чинякова, наиболее заметный прирост объемов производства обеспечен в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих отраслях.

«Если касаться промышленного производства, то здесь у нас основной прирост показал раздел «Производство прочих транспортных средств и оборудования» в связи с тем, что стал более динамично работать «Алтайвагон». Рост в производстве химических средств — более чем на 20 процентов — достигнут за счет увеличения объемов производства на «Алтайхимпроме». Это предприятие постепенно начало выходить на заявленые им объемы производства», — отметил чиновник.

По его словам, рост объёмов зарегистрирован также в производстве машин, пищевой и фармацевтической промышленности, производстве текстильных изделий и лекарственных средств.

Как уже сообщало ИА REGNUM, об увеличении объемом возводимого жилья Алтайминстройтранс сообщил еще в январе 2017 года. По целевому показателю, установленному государственной программой Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 — 2020 годы, в 2016 году на территории Алтайского края планировалось ввести не менее 720 тыс. кв. метров жилья. Но фактический объем ввода, по предварительным данным, превысил установленный уровень на 3,5% и составил 745,7 тыс. кв. метров.

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За январь 2017 года, индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 118,5%.