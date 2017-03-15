Пекин, 15 марта, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн Great Wall подтвердил информацию о готовящейся презентации новинки — рестайлинговой версии популярного в Китае кроссовера Great Wall WEY 02. Представленный ранее концепт обновленной версии привлек внимание китайских автолюбителей своим агрессивным дизайном экстерьера и дорогими материалами отделки салона.

Sina.com.cn Концепт Great Wall WEY 02

Китайским фотошпионам пока не удалось «поймать» новинку во время дорожных испытаний, поэтому дизайн серийного кроссовера Great Wall WEY 02 до сих пор неизвестен. Подробные характеристики городского кроссовера будут раскрыты в апреле на Международном автошоу в Шанхае, пишет «Наньцзао жибао».

По сравнению с предыдущим поколением WEY 02 обновленный кроссовер стал на 30 см длиннее — автоконцерн отреагировал на тенденции китайского авторынка и последовал примеру ведущих производителей автомобилей, которые выпустили удлиненные версии популярных моделей специально для рынка КНР.

Ожидается, что Great Wall представят спортивную версию кроссовера, которая получит 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью более 230 л.с. В зависимости от комплектации автомобиль может быть оснащен механической или автоматической трансмиссией.

Как отмечают эксперты, продажи Great Wall WEY 02 могут начаться уже летом 2017 года. Стоимость обновленной версии кроссовера пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, компания Audi отзовет 681 тыс. автомобилей в Китае для устранения неисправности насоса подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), которая может привести к его перегреву.