Москва, 15 марта, 2017, 12:20 — ИА Регнум.



Ldpr.ru Владимир Жириновский

Представители всех фракций — «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» обратились с предложением, чтобы лидер ЛДПР Владимир Жириновский принес свои извинения за некорректное выступление от фракции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам необходимо посоветоваться, учитывая то, что представители всех фракций обратились с предложением, чтобы Владимир Вольфович Жириновский принес свои извинения за некорректное выступление от фракции. Мы исходим из того, что разбирательство в комитетах нужно проводить тогда, когда есть что разбирать, и соответственно, когда есть какие-то непонятные моменты», — сказал Володин.

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Он уточнил, что речь идет о «некорректности, допущенной в плане расстрелов и повешений». «Речь об этом идет, ровно про это. Все остальное — право любого политика оценивать, высказывать суждения, давать свои оценки. Но хамства нельзя допускать никому. Это позиция всех? И левых, и правых, и центристов?» — обратился Володин к залу. «Из этого исходим», — сказал спикер Госдумы, получив утвердительные ответы из зала заседаний.

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Ранее депутаты фракции ЛДПР в полном составе покинули зал пленарных заседаний. Парламентарии пошли на такой шаг после развернувшейся дискуссии вокруг ситуации в Московской области. Лидер партии Владимир Жириновский обрушился с критикой на «Единую Россию» в связи с давлением на депутатов от ЛДПР в Рузе. «В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи», — заявил тогда Жириновский.