Париж, 15 марта, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Франция хочет возобновления переговоров по Нагорному Карабаху, заявил президент Франции Франсуа Олланд на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 14 марта в Париже.

«Существующий статус-кво неприемлем. Риски имеются, мы убедились в этом в апреле минувшего года, когда произошел инцидент. Мы хотим возобновления переговоров. Как сопредседатель Минской группы, хотим, чтобы и другие сопредседатели — США и Россия внесли вклад в этот процесс. Мы считаем, что параметры известны, и можно найти путь решения этого затянувшегося конфликта», — цитирует президента Франции пресс-служба главы Азербайджана.

В свою очередь азербайджанский лидер отметил, что в настоящее время должны быть как можно скорее возобновлены переговоры.

«Армения не должна уклоняться от переговоров. Как отметил господин Президент Олланд, статус-кво неприемлем. Президенты стран-сопредседателей Минской группы — Франции, России и Америки неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем. Мы говорим то же самое, хотим скорейшего изменения статус-кво и прекращения конфликта, чтобы в нашем регионе был обеспечен мир, и азербайджанские переселенцы могли вернуться на родные земли», — сказал Алиев.

О безальтернативности переговоров заявил 14 марта также президент Армении Серж Саргсян в статье в газете «Известия».

«Наши контрпартнеры в Баку должны наконец понять, что Армения и страны — сопредседатели говорят на одном языке: в цивилизованном мире альтернативы переговорам нет, война — не путь решения проблем и только посредством диалога, а не языка ультиматумов, можно прийти к миру», — написал Саргсян в статье «Безопасность и устойчивое демократическое развитие».

По его мнению, будучи гарантом безопасности населения НКР, Армения продолжает последовательные и конструктивные усилия по поиску мирных путей решения конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

«Новая агрессия Азербайджана против Нагорного Карабаха в апреле 2016 года нанесла существенный ущерб переговорному процессу и усилиям по восстановлению доверия между сторонами, по исключительно мирному урегулированию конфликта. Обострение ситуации вдоль линии соприкосновения, произошедшее в ночь с 24 на 25 февраля 2017 года, в очередной раз продемонстрировало проблемность выявления виновных в нарушении режима прекращения огня и подчеркнуло актуальность эффективного и срочного осуществления соглашений о внедрении механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня, достигнутых в 2016 году на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. В отличие от других конфликтов продолжительный консенсус в позициях РФ, США и Франции в вопросе урегулирования карабахской проблемы позволяет рассматривать сопредседательство Минской группы ОБСЕ в качестве эффективной платформы для задействования конструктивного диалога между этими государствами», — говорится в статье.

О том, что альтернативы переговорам нет президент Армении, который находится в России с официальным визитом, сказал также в ходе выступления в Московском Государственном институте международных отношений.

«Война — не путь решения проблемы. Альтернативы переговорам нет. Армения вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Россией, Соединенными Штатами и Францией — продолжит работу в направлении исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — заявил Серж Саргсян.

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О срыве переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию на днях заявил, как глава МИД Армении Эдвард Налбандян, так и его азербайджанский коллега Эльмар Мамедъяров.

«Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта сегодня не ведутся потому, что новой апрельской агрессией Азербайджан нанес очень серьезный удар по Арцаху (Карабаху — ИА REGNUM), — сказал Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Коциаси в Ереване 10 марта.

Налбандян также отметил, что что Азербайджан отказывается от реализации договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.

«В настоящий момент переговоры с Арменией приостановлены. Мы предложили продолжить субстантивные переговоры, однако армянская сторона не пошла на это. 2 апреля в Армении пройдут парламентские выборы. Мы также предлагали продолжить переговоры после этой даты», — сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время выступлении в Дипломатической академии МИД России 8 марта.

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