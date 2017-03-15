Углич, Ярославская область, 15 марта, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Следственный комитет Ярославской области и Управление ГИБДД региона начали проверку после публикации в сети интернет видеозаписи, согласно которой можно предположить факт перевозки несовершеннолетнего ребёнка в багажнике автомобиля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Скриншот видео youtube.com Ребёнка сажают в багажник автомобиля

Видео, появившееся в интернете, снято на камеру регистратора. Как подписал автор, действие разворачивается в Угличе. На записи видно, как женщина ведет ребенка к машине. Затем мужчина, разговаривая по телефону, берёт мальчика на руки, сажает его прямо в багажник и закрывает дверь. После этого они отправляются в путь.

Сотрудникам аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области удалось установить личность родителей и получить первые объяснения случившегося.

«Как пояснил отец мальчика, то, что запечатлел видеорегистратор, является игрой под названием «посадка в танк», где отец сажает ребенка якобы в люк танка, а затем мальчик самостоятельно перебирается в салон автомобиля. В салоне, по словам родителей, находился родственник, который помог ребенку сесть в детское кресло и пристегнуться», — рассказал омбудсмен Михаил Крупин.

С родителями проведена профилактическая беседа. В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. Материалы случившегося будут рассмотрены на заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Кроме того, проводится проверка Управлением ГИБДД и Следственным комитетом по Ярославской области.