Набережные Челны, Татарстан, 16 марта, 2017, 10:19 — ИА Регнум. В марте 2017 года на заводе двигателей началась подготовка к установке оборудования под выпуск новой рядной шестерки — дизельного мотора для моделей КАМАЗ. Предполагаемая мощность двигателя — 750 л.с.

Пресс-служба КАМАЗ КАМАЗы

Четыре участка нового производства начнут работать в этом году. Проект имеет название «Тибет», а первые опытные образцы в Набережных Челнах выпустят летом этого года, как сообщает корпоративный сайт «Вести Камаза». Старт производства опытно-промышленной партии, количеством 200 штук, намечен на чуть более поздние сроки, но тоже в 2017 году.

Участок по изготовлению головки блока цилиндров нового дизеля будет первой частью производства, на котором будет запущено в работу оборудование. Далее монтаж оборудования продолжится на участках: обработки блока цилиндров, сборки, стыковки и окраски двигателя.

Владимир Баринов, главный технолог проекта «Тибет», так прокомментировал текущее состояние дел:

«Проблем с таможенными процедурами, с монтажом, доставкой и приемкой оборудования мы не испытываем. На всех уровнях мы находим хорошую поддержку».

Сейчас автомобили КАМАЗ оснащаются отечественными моторами 740-й серии, моторами Daimler OM 457 и Cummins. Импортные агрегаты, как и готовящийся к выпуску Р6, имеют шесть цилиндров и их рядное расположение.

На КАМАЗе выпускают широкую линейку грузовиков, специальной техники, запасные части и ряд сопутствующей продукции.