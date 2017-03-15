Минск, 15 марта, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Поставки моторного топлива в Белоруссию ограничены по вине некоторых российских нефтяных компаний. Об этом сообщает издание Tut. by со ссылкой на информированные источники.

Joel Penner Нефтепровод

Источники, знакомые с копией письма Минэнерго РФ, отмечают, что поставки крупных партий российских нефтепродуктов (в частности, дизельного топлива) в адрес компаний Белоруссии считаются нецелесообразными «в связи с наличием большого объема мощностей переработки нефти в Беларуси».

«Мы закупали там (в РФ) дизель, потому что это экономически целесообразно, — сказал белорусский бизнесмен. — Здесь дороже выходит. Но Москва не разрешила продавать белорусам».

Получить комментарий в Минэнерго РФ изданию Tut. by не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что переговоры официальной Москвы и Минска, касающиеся нефтегазового спора двух стран, продвигаются сложно.

«Переговоры идут, ждем сейчас их реакции», — отметил Дворкович, добавив, что у РФ и Белоруссии еще остались разногласия.

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