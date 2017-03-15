Москва, 15 марта, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, предполагающий отказ от референдумов при принятии решений по вопросам судьбы поселений, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Рембрандт. Заговор Клавдия Цивилиса. 1661

Поправками депутата Михаила Терентьева («Единая Россия») уточняется определение понятия «городской округ», объединение поселений, входящих в муниципальные районы, в округа. Также предлагается вместо проведения референдума по выявлению согласия населения на преобразования использовать решение органа муниципального образования.

«Закон предполагает наделение полномочиями губернаторов и депутатов всех уровней — от сельского населения до городского округа, районных центров — самим принимать решение, что будет с поселениями, которые, с нашей точки зрения, являются неперспективными», — отметила первый зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева («Единая Россия»).

«Только губернатор вместе с народноизбранными депутатами, которым люди доверили, в том числе, эти поселения, принимают решение и на себя берут ответственность за то, что с этим поселением — объединять, делать это поселение самодостаточным, подтягивать туда федеральные программы. Мы предлагаем схему принятия решения — городские округа», — сказала она.

Вместе с тем «Справедливая Россия» выступила против правительственной инициативы отменить процедуру референдума при решении вопроса об изменении статуса муниципального образования. Если законопроект будет принят, то для изменение статуса городского округа, городского и сельского поселений будет достаточно голосования местных депутатов, тогда как сейчас требуется проведение местного референдума. «Правительство с упорством достойным лучшего применения рушит основы местного самоуправления в Российской Федерации», — заявил лидер партии Сергей Миронов. «Речь идет об очередном переделе так называемых муниципальных образований… В ближайшее время мы не увидим ни одного поселенческого муниципального образования на территории РФ. А это самая низовая структура реального местного самоуправления», — указал депутат.