Нижний Новгород, 15 марта, 2017, 11:33 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде планируется за 1 рубль продать инвесторам ряд домов, относящихся к категории объекты культурного наследия. При этом инвестору после покупки надлежит провести работы по полному восстановлению дома-памятника в соответствии с технической документацией, которую разработает КУГИ и ЗР.

Андрей Репин Дом в Нижнем Новгороде, где «в людях» жил будущий пистаель Максим Горький

По словам председателя постоянной комиссии городской думы по имуществу и земельным отношениям Кирилла Лазорина, сначала выявляются памятники муниципального уровня и включаются в перечень. Соответственно, перечень направляется в управление государственной охраны объектов культурного наследия, которое дает заключение о состоянии объекта — удовлетворительном или неудовлетворительном.

На основании этих заключений предполагаются различные стратегии действий. Если памятник находится в неудовлетворительном состоянии, то КУГИ и ЗР готовит соответствующую проектную документацию, чтобы сохранить памятник и привести его в надлежащее состояние.

В частности, здание может быть продано инвестору. Поскольку работы по восстановлению памятника являются значительными для инвестора, то в этом случае здание передается за 1 рубль. Основным условием является приведение памятника в надлежащее состояние в соответствии с разработанной технической документацией.

В настоящее время в мэрии уже подготовлен список из 9 домов, которые могут быть проданы инвестору за 1 рубль.

Читайте также:В Нижнем Новгороде от дома, где «в людях» жил Горький, остались лишь стены

Если памятник находится в удовлетворительном состоянии, но необходимо привести его в более качественный вид, то здание выставляются в обычном порядке на аукционы. Новый собственник или предполагаемый инвестор выкупает объект, получает охранное свидетельство и приводит здание в нормальное состояние.

В случае, если инвестор не будет заниматься реставрацией памятника, здание у него будет изъято без возмещения ему тех затрат, которые он понес до момента его изъятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время судьба ряда домов в Нижнем Новгороде, относящихся к объектам культурного наследия, находится под вопросом.

Речь, в частности, идет о доме, в котором «в людях» жил будущий писатель Максим Горький. Строители постепенно разбирают здание. На сегодня от дома, который является объектом культурного наследия, остались только стены. Группа гастарбайтеров уже вынесла все внутренние перегородки и перекрытия.

Андрей Репин Дом в Нижнем Новгороде, где «в людях» жил будущий пистаель Максим Горький

Этот дом был продан на аукционе в 2014 году за него более 6,9 млн рублей. Вместе с домом он получил земельный участок площадью 605 кв. метров, являющийся территорией музея. На момент проведения торгов в нижнем Новгороде стоимость 1−2-комнатных квартир улучшенной планировки в новостройках по соседству с продаваемым домом составляли 3,5−7 млн рублей.

Читайте также: В Нижнем Новгороде «обезображивается» среда вокруг музея-квартиры Горького

Кроме того, нижегородские градозащитники подали заявку на статус объекта культурного наследия для Арестантской роты — комплекса деревянных классицистических зданий начала XIX века, расположенных в центре Нижнего Новгорода по соседству с домом Киршбаума — музеем-квартирой Горького.

Комплексу зданий угрожает снос. Ранее эти дома обладали статусом объекта культурного наследия и входили в охранную зону музея-квартиры Горького, но в 2011 году были лишены этого статуса и выведены из охранной зоны музея.

Авторы заявки считают, что это было сделано умышленно — «чтобы можно было сносить, рубить и строить».