Москва, 15 марта, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Внеся в одностороннем порядке изменения в одобренный экологами проект благоустройства, дирекция парка «Москворецкий» в декабре 2016 года приступила к очередному этапу обустройства парка, чем нанесла непоправимый ущерб природному комплексу Серебряный бор. Об этом 15 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил общественный экологический инспектор, член рабочей группы по парку «Москворецкий» и Серебряному бору при Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООС) Сергей Менжерицкий. По его мнению, чиновники сознательно проводят политику переформатирования этой уникальной природной территории, упорно приучают горожан к мысли, что за отдых в Серебряном бору им придётся платить, и платить много.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экотропы в Серебрянном бору

Дарья Антонова ИА REGNUM Прайс-лист на услуги коммерческого проката в Серебряном бору

«Сейчас реализуется проект по массированному зашиванию естественных троп Серебряного бора высокими дощатыми помостами со ступеньками для проведения платных тренировок по «скандинавской ходьбе». Мало того, что это грубо нарушает природоохранное законодательство, запрещающее запечатывать и повреждать почвенный покров, а также искажать исторически сложившийся природный ландшафт — помосты уничтожили многие лыжные трассы лесопарка, создали огромные проблемы для пожилых людей, инвалидов, родителей с колясками и велосипедистов. Как им теперь передвигаться по Серебряному бору — никто из чиновников не объясняет», — подчеркнул эколог.

Подробнее: Прокат инвентаря в парке

Дарья Антонова ИА REGNUM Экотропа в Серебряном бору

С результатами новых подходов в благоустройстве городских заповедников можно столкнуться уже на входе в парк. Как рассказал Менжерицкий, в свое время здесь была построена, надо заметить за немалые деньги, входная группа, смысл которой как раз и заключался в том, чтобы приходящие в Серебряный бор люди, могли комфортно переодеться, и поехать кататься на лыжах по самой популярной в парке лыжной трассе. Однако сейчас она оказалась перенесена почти на километр дальше. Поскольку стала мешать благоустройству нового экологического маршрута, в результате красивое и полезное сооружение при входе в парк потеряло свое функциональное назначение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Менжерицкий показывает перенесенную лыжню

Дальше, что называется больше, ведь недостаточно просто перенести лыжню, и поставить указатели о том, что она теперь начинается в другом месте. Тем более если есть проект, на который выделены немалые деньги. Посему в декабрьские предновогодние морозы в парк загнали тяжелую технику, и на месте лыжни стали возводить деревянный помост.

Происходящее вызвало у членов рабочей группы настоящий шок. «В середине декабря, в самый разгар морозов и метелей, в Серебряный бор вошла тяжелая техника — бульдозеры и экскаваторы, и стала прокладывать в сугробах коридоры для будущих помостов, — рассказывает Сергей Менжерицкий, — скребками и ковшами разбивали замерзший почвенный покров, разрывали корни реликтовых сосен, уничтожали природные тропинки, любимые поколениями москвичей. Потом поверх этой каши из земли, снега и обрывков дёрна и корней раскидывали шлакоблоки, на них наспех укладывали помосты из неструганых сосновых досок. Сбоку от помостов разбрасывали чернозём и рассыпали газонные семена — в пятнадцатиградусный мороз! Я много раз пытался связаться с директором парка «Москворецкий» и Серебряного бора Романом Мацурой, чтобы остановить это варварство, но не удалось дозвониться».

Сам помост периодически перемежается, непонятно для какой цели сделанными ступенями, и не имеет перил. При этом можно воочию наблюдать, что он покрыт во многих местах наледью, и передвигаться по нему проблематично даже для молодых и здоровых людей. Как по этому помосту передвигаться пожилым москвичам, для которых, Серебряный бор порой остается единственной доступной зеленой территорией, осталось загадкой. Менжерицкий также вспомнил, как на его глазах разбился мальчишка-велосипедист, который в сумерках отважился испытать новую дорожку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная бытовка

Однако, как уверяет защитник природы, по первоначальному, согласованному общественниками проекту, предполагалось всего лишь отсыпать гранитной крошкой для защиты корневой системы деревьев одну дорожку там, где корни были наиболее обнажены. И несмотря на то, что проект прошел все согласования, и по нему состоялся тендер, в него тем не менее администрацией парка «Москворецкий» (куда входит и Серебряный Бор прим. ИА REGNUM ) были внесены изменения, в результате чего на месте запроектированной дорожки из гранитной крошки появились помосты.

«Мы вновь пережили шок, — делится Сергей Менжерицкий, — ведь получается, что руководители парка «Москворецкий», «Мосприроды» и ДПиООС нас сознательно дезинформировали и пошли на прямое нарушение условий госконтракта — причём с последствиями, которые нанесли огромный ущерб памятнику природы! Да, был проект почти год назад. Мы, лично выходили на места будущих работ, обсуждая буквально каждую деталь: схему прокладки насыпных дорожек, их материал и т.д. Все наши поправки были официально зафиксированы в протоколе рабочей группы и внесены в проект. Отдельно утверждались сроки: исключительно в тёплое время года, чтобы гарантировать качество. И вот теперь вполне полезный для Серебряного бора проект, во всех нюансах проработанный и принятый рабочей группой, вдруг на глазах превращается в чудовищное «злоустройство» ценой в 47 миллионов бюджетных рублей, в настоящий «экотруп» от ДПиООС — бессмысленный и беспощадный! Кроме того, в нём прослеживается явная коррупционная составляющая. К примеру, сроки исполнения госконтракта жёстко ограничены периодом с 18 ноября по 30 ноября, однако работы по нему начались лишь в середине декабря и продолжаются до сих пор, и чиновники на это беззаконие закрывают глаза! И как объём работ, предусмотренный госконтрактом, вообще может быть выполнен за 12 дней, если даже в тёплое время года на него потребовались бы минимум два-три месяца? Это означает, что уже на стадии тендера чиновники сделали всё, чтобы многомиллионный контракт достался только «их» подрядчику!».

Тем не менее объяснил эколог, когда в январе директор всё-таки вышел на связь, он пояснил, что работы ведутся в рамках проекта, согласованного с Рабочей группой ещё 29 февраля 2016 года, а также госконтракта от 18 ноября 2016 года. Однако в протоколе заседания Рабочей группы от 29 февраля и в соответствующем госконтракте какие-либо дощатые помосты отсутствуют. Вместо них там значатся лишь традиционные для Серебряного бора насыпные дорожки из красного гранитного отсева, которые и были согласованы рабочей группой в феврале 2016 года (Подробности здесь: Благоустройство Серебряного Бора).

Дарья Антонова ИА REGNUM Посаженные вплотную друг к другу деревья

Одними лишь помостами дело не ограничилось, пояснил Менжерицкий, так как одновременно с их обустройством проводилась и массовая посадка деревьев, по его словам было высажено 90 сосен, по 200 тысяч рублей за штуку. Ими густо засаживался буквально каждый свободный клочок земли, каждая полянка, которые гости лесопарка с удовольствием использовали для отдыха и активных игр. Часть саженцев оказалась сильно повреждена из-за неквалифицированного обращения, часть вообще оказалась высажена впритык друг к другу и к взрослым деревьям, что правилами запрещено.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство экотропы

После увиденного в Серебряном бору, невольно возникает вопрос. Неужели обледенелый помост протяженностью около трех километров на кое-как брошенных шлакоблоках, с насыпанными прямо в снег черноземом и семенами газонной травы, а также небрежно воткнутые в лютые зимние морозы под уже растущие деревья новые саженцы, может называться проектом благоустройства, и стоить 47 миллионов бюджетных рублей. Возможно, это лишь промежуточный итог еще не доведенного до конца проекта. По словам Менжерицкого выходит: «Вот! Все уже готово».

В конечном итоге, отмечает эколог, в парке был реализован отвергнутый разрушающий природу проект, хотя казалось, что дирекция парка «Москворецкий» и общественники обо всем договорились. Было достигнуто понимание, что главной ценностью памятника природы является именно природа, и что недопустимо любое «благоустройство», наносящее ей вред. Чиновники согласились с тем, что москвичи посещают природные территории ради отдыха от агрессивной городской среды, и что тащить сюда элементы этой среды в виде разнообразных помостов со ступеньками, цементных дорожек, лестниц — неправильно и безграмотно. Ими также была признана ошибочность проекта реконструкции, реализация которого привела к запечатыванию и уничтожению тысяч квадратных метров естественного почвенного покрова, глубокому искажению охраняемого природного ландшафта, растрате значительных бюджетных средств и созданию огромных неудобств для москвичей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Территория Серебряного бора

«Это особо охраняемая природная территория (ООПТ), главное достоинство которой именно в том, что она максимально близка к природе. Они целенаправленно из года в год превращают эту территорию из ООПТ в парковую территорию с целью развернуть здесь инфраструктуру коммерческого отдыха. Эти помосты нужны для того, чтобы компания «Эко спорт» могла по этим дорожкам устроить скандинавскую ходьбу. Люди должны приходить, платить деньги, им будут выдавать палки, и отправлять по этим помостам. Но ведь это не имеет совершенно никакого отношения к природоохранному статусу Серебряного бора. Это наглое, происходящее явочным порядком, изменение функционального назначения памятника природы», — заключил Менжерицкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Серебряного бора близок к завершению еще один проект, уже нанесший непоправимый урон охранной зоне этого памятника природы. Речь идет о поселке премиум-класса «Берег столицы», который возводит ГК «Ташир» вместо запланированной ранее реконструкции центра водного спорта «Динамо».

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