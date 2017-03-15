Барнаул, 15 марта, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Конъюнктура на российском зерновом рынке складывается не в пользу алтайских аграриев: цена на пшеницу III класса в Алтайском крае снизилась еще 300−500 рублей и составила 8,7 тыс рублей за тонну. Такие данные сегодня, 15 марта сообщает сайт ИД «Алтапресс».

Светлана Шаповалова Алтайское зерно

По мнению специалистов агентства «СовЭкон», нынешнее избыточное предложение пшеницы III класса в крае вызвано, прежде всего, завышенными ценовыми ожиданиями аграриев. «Ожидания поддерживались продолжительным муссированием темы низкого качества урожая пшеницы в стране. Дополнительные надежды аграрии связывали с продажами пшеницы в Китай», — цитирует «Алтапресс» мнение экспертов.

Отмечается также, что снижение цен началось в декабре 2016 года, когда в регионах Сибири закончились торги по закупке зерна в государственный интервенционный фонд. В феврале цена на пшеницу III класса остановилась на уровне 9,2 тыс рублей за тонну.

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Между тем в 2016 году средняя стоимость тонны пшеницы была 11,3 тыс рублей. Ранее снижение цены эксперты объясняли наличием серьезного запаса зерна в целом по России, в том числе и в Алтайском крае, замедляющимися темпами его экспорта и закончившимися раньше обычного интервенциями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2016 год алтайские крестьяне завершили с прибылью, которая превысила 10 млрд рублей. Процент прибыльных хозяйств тоже увеличился и составил 93%. Это один из лучших показателей региона за последние несколько лет.

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Урожай зерна в первоначально-оприходованном весе превысил 5,1 млн тонн. Зерно (четвертый класс) для нужд государства у алтайских земледельцев покупали по цене 10−10,4 тысяч рублей за тонну.