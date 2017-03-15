Москва, 15 марта, 2017, 11:20 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Московская область является криминальным регионом, где постоянно нарушаются права оппозиционных партий на выборах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский после того, как его фракция устроила демарш — организованно покинула зал заседаний Госдумы в знак протеста против замалчивания «Единой Россией» темы нарушений на выборах в Московской области.

Жириновский пояснил, что им был поднят вопрос о нарушении на выборах в г. Руза Московской области. «И я это говорю, а депутаты «Единой России» недовольны. Оксана Пушкина, подруга жены губернатора области. Говорит — не трогайте Московскую область. Что не трогать? Так таких у нас 85. Ничего трогать нельзя. «Единую Россию» трогать нельзя. Сидите, как овцы, и помалкивайте. Мы не овцы. Мы критиковали выборы, у нас тысячи исков, половина депутатов незаконно сидят здесь. Все это незаконно, впихнули их туда», — говорит Жириновский.

Он отметил, что такое происходит в отношении ЛДПР не в первый раз. «Это не первый раз за 18 лет. ЛДПР опускают 2 раза. У нас 100 депутатов, а нам 40 дают. И еще не имеем право сказать ничего. Да, мы плохие, «Единая Россия» — хорошая. Это дикость. Чем она хорошая? Даже заикнуться нельзя. Мы же знаем, почему. Потому что губернаторы подобрали нужных депутатов. Они все молчат. Вся будет гореть Московская область — ни один депутат Московской области не выйдет, ничего не скажет», уверен депутат.

«Мы не трогали губернатора. Мы говорим про Рузу. Везде нас обманывают, мешают нам участвовать, фальсифицируют выборы, мы еще не имеем право что-то сказать!» — восклицал депутат.

По словам парламентария, ЛДПР активно идет в суды. «Суды, жалобы, но все в их руках. В суды идем — суды, даже если наш иск удовлетворяют, пересчета голосов нету, отмены выборов нету. Говорить не разрешают, потому что Пушкина здесь сидит от имени губернатора Воробьева, подруга жены, и как цепной пес она будет мешать говорить. Московская область самая грязная, криминальная, как город Москва. Говорили и будем говорить. Преступники, негодяи, мафия, бандиты, воры. И будем с ними бороться», — заключил он.