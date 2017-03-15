Москва, 15 марта, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР в полном составе покинули зал пленарных заседаний, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта. Парламентарии пошли на такой шаг после развернувшейся дискуссии вокруг ситуации в Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Лидер партии Владимир Жириновский обрушился с критикой на «Единую Россию» в связи с давлением на депутатов от ЛДПР в Рузе.

«Семь человек подкупили, запугали, заставили уйти из списка и сняли с выборов. Кто командует? Молочный бандит. Отсидел в тюрьме — вернулся, снова он молочная мафия. Бандиты и воры в Московской области и депутаты от нее некоторые тоже коррумпированы и вас подкупили… В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи», — заявил Жириновский с парламентской трибуны.